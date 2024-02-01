Zonguldak'ta korkulu dakikalar: Önce otomobile çarptı sonra doğalgaz kutusuna

Zonguldak'ta park edilmiş bir otomobile başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulan otomobil, doğalgaz kutusuna çarparak kırdı. Çarpmanın etkisi ile bölgede doğalgaz kaçağı başladı ve çevrede korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile patlama ya da yangın olmadan sızıntı kontrol altına alındı.

Zonguldak'ta korkulu dakikalar: Önce otomobile çarptı sonra doğalgaz kutusuna
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İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde saat 23.00’te bir kaza oldu. 67 AAG 800 plakalı aracın sürücüsü direksiyonu kontrol edemedi ve park edilmiş 81 BP 801 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçtı. Park edilmiş araç da savrulup, bir apartmanın doğalgaz kutusuna zarar verdi.

kaza

ZONGULDAK'DA KAZAYA  KARIŞAN BİR OTOMOBİL DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

Doğalgaz kaçağını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri geldi. Polis ekipleri caddede yaya ve araç geçişini engelledi. Vatandaşlar korku içinde olayı evlerinin balkon ve camlarından takip etti. Sızıntı yüzünden yangın veya patlama olmadı. Doğalgaz ekipleri, bölgedeki gaz akışını durdurarak kaçağı önledi. Müdahalenin sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.

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