Zonguldak'ta Kuruyemişçiden Paket Ceviz Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Olayın Özeti
Zonguldak kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuruyemişçi dükkanının önünde sergilenen paketli ürünlerden birinin çalınması, iş yerinin kameralarına takıldı.
Görüntülerde, bir kadın tezgaha yaklaşıyor, çevreyi kontrol ettikten sonra eline aldığı paket cevizi çantasına koyuyor ve ardından hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Güvenlik Kamerası Kayıtları
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının tezgaha yaklaşması, ceviz paketini alıp çantasına koyması ve soğukkanlılıkla uzaklaşması açık şekilde görülüyor.
