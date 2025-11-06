Zonguldak'ta Kuruyemişçiden Paket Ceviz Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Zonguldak'ta bir kadın, kuruyemişçinin önündeki paket cevizleri çalarken iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:47
Olayın Özeti

Zonguldak kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuruyemişçi dükkanının önünde sergilenen paketli ürünlerden birinin çalınması, iş yerinin kameralarına takıldı.

Görüntülerde, bir kadın tezgaha yaklaşıyor, çevreyi kontrol ettikten sonra eline aldığı paket cevizi çantasına koyuyor ve ardından hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının tezgaha yaklaşması, ceviz paketini alıp çantasına koyması ve soğukkanlılıkla uzaklaşması açık şekilde görülüyor.

