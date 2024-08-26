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Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta çıkan orman yangını, dört saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:07
Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen orman yangını, dört saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın, Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamıştı.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbar üzerine, bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere müdahale etmek üzere 41 araç ve yaklaşık 150 personel, ayrıca iki helikopter de kullanılmak üzere görevlendirildi. İş makineleri, yangın bölgesine ulaşımı sağlamak amacıyla yol açma çalışmalarında bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun Açıklamaları

Bölgeyi ziyaret eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili bilgi aldı ve ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Hacıbektaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bu saat itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde iki jandarma helikopterimiz geldi. Hem söndürme hem de soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz."

Yetkililer Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Devrek Kaymakam Vekili Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yangınla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Yangında, yaklaşık 22 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam etmekte olup, herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmamıştır.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

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