Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Zonguldak Karapınar'da sabah kaza: 26 E 4041 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu; sürücü C.U. ile yolcu B.Y.U. hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:37
Karapınar köyünde sabah kazası

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Merkeze bağlı Karapınar köyü'nde meydana geldi.

26 E 4041 plakalı aracı sürücüsü C.U. (59) yönetiyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ormanlık alana uçtu.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saha ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü C.U. ile araçtaki yolcu B.Y.U. (46), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan C.U. ve B.Y.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

