Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Karapınar köyünde sabah kazası
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Merkeze bağlı Karapınar köyü'nde meydana geldi.
26 E 4041 plakalı aracı sürücüsü C.U. (59) yönetiyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ormanlık alana uçtu.
İhbarın ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saha ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü C.U. ile araçtaki yolcu B.Y.U. (46), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan C.U. ve B.Y.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
