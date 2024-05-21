Bist 100
10.895,25 1%
DOLAR
32,19 0,03%
EURO
34,98 -0,09%
ALTIN
2.493,17 -0,19%

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilmiş olan 3 maden ocağı kapatılarak imha edildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 18:06
Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valiliği, ruhsatsız işletildiği tespit edilmiş olan 3 maden ocağının kapatıldığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, merkezde ve Kilimli ilçesinde, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen maden ocakları, Türkiye Taş Kömürü (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

İmha edilen maden ocaklarında vinç, vagon, kürek, 40 metre kadar ray ve 10 tona yakın kömür gibi malzemeler de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ruhsatsız işletilmekte olan maden ocakları ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Temmuz ayı zammından memur etkisi! Memurlara bu zam yetecek mi?

Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

Apple fiyatlarını güncelledi! İphone almak isteyenlere büyük indirim yolda

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Son 10 gün! Mobil uygulamayı indirene 2000 TL ek ödeme var

Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Bu gruptaki emekliler daha fazla maaş alacak! 65 yaş üstü emekli aylıklarına zam müjdesi

Çamaşır makinenizde koku oluşursa bu yöntemi mutlaka deneyin! Bu yöntemle kendi kendini temizliyor