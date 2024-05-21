Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valiliği, ruhsatsız işletildiği tespit edilmiş olan 3 maden ocağının kapatıldığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, merkezde ve Kilimli ilçesinde, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen maden ocakları, Türkiye Taş Kömürü (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

İmha edilen maden ocaklarında vinç, vagon, kürek, 40 metre kadar ray ve 10 tona yakın kömür gibi malzemeler de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ruhsatsız işletilmekte olan maden ocakları ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.