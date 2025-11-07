Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı

Ereğli'nin Ormanlı beldesinde jandarma operasyonunda silah kaçakçılığı şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı; 5 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:52
Operasyon detayları ve adliyeye sevkler

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B. gibi isimlerin bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde ek gelişmelerin olması bekleniyor.

