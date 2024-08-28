Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Bir Ölü, Bir Yaralı

Zonguldak'ta Trajik Kaza

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen tarım aracı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Çayırlı köyünde gerçekleşti. Sürücü B.A.'nın kontrolünde bulunan ve halk arasında "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, virajı dönerken devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü B.A. ile birlikte araçtaki Nazım Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, müdahalelere rağmen Nazım Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Nazım Kılıç'ın cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.