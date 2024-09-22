Zonguldak'ta Trafik Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Feci Trafik Kazası
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen otomobildeki 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, R.T. isimli sürücünün kullandığı otomobilin, Çaycuma-Bartın kara yolu Akyamaç köyü civarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu yaşandı. Araç, çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybederek takla attı.
Yaralılar ve Sağlık Durumu
Kazada sürücü R.T. ile eşi M.T. ve çocukları E.T. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 7 yaşındaki E.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otobüste Maddi Hasar Oluştu
Öte yandan kazaya karışan Ankara-Bartın seferini yapan yolcu otobüsünde de maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.