Zonguldak'ta Tren Kazası: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta Trajik Tren Kazası

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen tren kazasında, bir hafif ticari araç bakım treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk olmak üzere bir kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası Gelişmeler

Olay, Zonguldak-Filyos seferini gerçekleştiren bakım treninin, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B. (52) yönetimindeki 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada, araçta bulunan E.B.K. (14) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal kaza yerine intikal etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, E.B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, gerekli incelemelerin ardından tekrar trafiğe açılmıştır. Ayrıca, geçici olarak durdurulan tren seferleri de yeniden başlatılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.