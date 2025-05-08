Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ya da ticaretini yapanlara yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda toplam 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlılar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yargı sürecinin başlangıcını oluşturdu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.