DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,52 0,15%
ALTIN
4.155,67 0,33%
BITCOIN
4.132.074,68 0,78%

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişiden 3'ü tutuklandı. 12 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:19
Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 12 bin lira değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyonda F.D, S.Y, H.İ.T. ve B.G. isimli kişiler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı....

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 12 bin lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı
2
Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!
3
Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak
4
Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor
5
Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi
6
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!