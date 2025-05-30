Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 12 bin lira değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyonda F.D, S.Y, H.İ.T. ve B.G. isimli kişiler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 12 bin lira ele geçirildi.