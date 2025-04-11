Zonguldak'ta Yanmış Ceset Davasında Kararlar Verildi

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına dair açılan davada, 6 sanığın yargılandığı süreç sona erdi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve tutuksuz yargılanan S.K. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık H.K. (46), tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22) ile diğer davalılar da salonda hazır bulundu.

Ceza Kararları Açıklandı

Tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5'er yıl 8 ay, diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. ise aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası aldı. Diğer tutuksuz sanık A.Ç.'ye ise, olayın aydınlatılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğu için 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sanık Avukatlarından Tepkiler

Duruşmanın ardından konuşan avukat Kerim Bahadır Şeker, adil bir yargılama yapılmadığını vurguladı ve mahkemenin hukuku hiçe sayan bir karar verdiğini belirtti. Ayrıca, alınan kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınabileceğini ifade etti. Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki de mahkemenin kendisine söz hakkı vermediğini dile getirerek, hayatlarının altüst olduğunu kaydetti.

Olayın Arka Planı

10 Kasım 2023 tarihinde Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanda yanmış halde bulunan cesedin, 50 yaşındaki üç çocuk babası Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlenmişti. İddialara göre, Nourtani iş sırasında fenalaşarak hareketsiz kalmış ve sonrasında bir araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakılmıştır. Soruşturma neticesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının sahipleri de gözaltına alınmış, 6 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan ikisi 5'er yıl 8 ay, biri 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan iki sanığa 2'şer yıl, bir sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Avukat Kerim Bahadır Şeker (solda), Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki (ortada) ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki (sağda) adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı.