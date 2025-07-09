Zonguldak'taki Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Yangın Panic Yarattı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karabacak Mahallesi'nde meydana gelen çalılık yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, bir evin önündeki bahçe temizliği sırasında çıktı.

Yangın Hızla Yayılmaya Başladı

Başlangıçta bahçeden çalılık alana sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olayın fark edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelenin ardından yangın, organize sanayi bölgesindeki fabrikalar ile orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının kontrolüne fabrikada çalışan işçilerin de katılması önemli bir destek sağladı.

Zarar Gören Alan

Yangın nedeniyle yaklaşık 3,5 dönüm alanda zarar meydana geldi. Yangın bölgesini ziyaret eden Alaplı Kaymakamı ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekili Selçuk Köksal, yetkililerden bilgi alarak durumu yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrikada çalışan işçilerin de müdahalede bulunduğu yangında yaklaşık 3,5 dönümlük alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrikada çalışan işçilerin de müdahalede bulunduğu yangında yaklaşık 3,5 dönümlük alan zarar gördü.