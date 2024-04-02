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Zonguldak’taki özel maden ocağında 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta bir özel maden ocağında, elektrik çarpması nedeniyle yaralanan bir işçi, tedavi için götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:40
Zonguldak’taki özel maden ocağında 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’taki Dilaver Mahallesi’nde işletilen özel maden ocağında, Soner Korkut (25) isimli işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralan işçi, madende çalışan diğer iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. İhbar üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yaşanan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcısı, Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ve elektrik mühendisi, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan ekip olay yerinde inceleme yaptı.

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