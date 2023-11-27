Zonguldak Valiliğinden Açıklama: Okullar Tatil Edildi!

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.

Fırtına ve Sel Zarar Verdi

Zonguldak’ta son günlerde etkili olan fırtına ve sağanak, ağaçların devrilmesine, yollarda su birikintilerinin oluşmasına, çatılardan kiremit ve beton parçalarının düşmesine neden oldu. Ereğli ilçesinde limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Bazı araçlar ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

Bazı Okullar İki Gün Tatil

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ereğli ilçesinde zarar gören bazı okullarda eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi. Bu okullar şunlar:

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu

Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu

Bahçelievler İlkokulu

Kavaklık İlkokulu

Meteoroloji’den Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresinde kuvvetli yağış ve fırtınanın devam edeceğini ve sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Zonguldak’ta okullar tatil mi?

Zonguldak Valiliği, il genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak’ta hangi okullar tatil?

Ereğli ilçesinde zarar gören altı okulda eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildi.

Zonguldak’ta hava durumu nasıl?

Zonguldak’ta kuvvetli yağış ve fırtına devam ediyor. Hava sıcaklığı 6 derece civarında seyrediyor.

Zonguldak’ta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel tatil mi? Zonguldak Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.



