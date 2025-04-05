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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutladı ve önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:17
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı. Bu anlamlı günde konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın Türkiye’nin en köklü ve güvenilir haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasında AA'nın, Türk basınında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kuruluşundan bu yana Türk milletine doğru ve tarafsız haber sunma misyonunu üstlenen Anadolu Ajansı, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiştir." dedi.

Vali ayrıca, Anadolu Ajansı'nın, misyonunu üstlenerek ülkenin her köşesinden haber taşırken, toplumsal meseleleri gündeme getirirken sergilediği hassasiyetin önemli olduğunu ifade etti.

Bu özel gün kapsamında Vali Hacıbektaşoğlu, AA çalışanlarını da tebrik ederek, 105 yıl boyunca verdikleri emeklerin takdire şayan olduğunu belirtti.

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