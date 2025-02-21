Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat İptali

Zonguldak ve Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Şubat'ta ara verildi. Güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:31
Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat İptali

Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Ara Verildi

Zonguldak ve Bartın'da, bugün (21 Şubat Cuma) eğitime ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, bölgedeki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel kreş, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağına da dikkat çekildi.

Bartın'da Benzer Önlemler Alındı

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada da, meteorolojik verilere dayanarak il genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin değerlendirildiği kaydedildi. Bu nedenle, "bugün il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli olacağı duyuruldu. Ancak, 7/24 esasına göre hizmet veren kurumlarda, hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

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