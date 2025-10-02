Zorlu PSM 13. Sezon: Ars Electronica'dan Büyük Konserlere Zengin Program

Zorlu PSM 13. sezonuyla sanatseverlere geniş ve zengin bir program sunuyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 13. sezonunda uluslararası prodüksiyonlardan kendi özgün yapımlarına, konserlerden festivallere uzanan kapsamlı bir programla sanatseverlerle buluşuyor.

Sezon lansmanı ve hedefler

Yeni sezon lansmanı, kültür sanat dünyasından konukların katıldığı ve İbrahim Selim'in gerçekleştirdiği özel programla tanıtıldı. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, "Zorlu PSM olarak sanatın yalnızca eğlence değil, toplumları dönüştüren, hayal kurmaya sevk eden güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu sezon da uluslararası prodüksiyonlardan kendi yapımlarımıza, gençlere yönelik yeni programlarımızdan festivallerimize kadar çok geniş bir içerikle sanatseverleri karşılayacağız. Her sezon bir öncekini aşmak için çalışıyoruz ve 13. sezona büyük heyecanla başlıyoruz." dedi. Ova, son 12 yılda 8 milyon sanatsever ağırladıklarını ve sezon programının neredeyse yüzde 40’ının yabancı konuk ve performanslardan oluştuğunu vurguladı.

Gençlere özel bilet ve Yılbaşı Köyü

Ova, daha çok gence ulaşmak amacıyla Garanti BBVA işbirliğiyle hayata geçirilen genç bilet kategorisi kapsamında 18-25 yaş arasındaki gençlere yüzde 15 ile 25 oranında indirim uygulanacağını açıkladı. Ayrıca yeni yıla özel olarak 15 Kasım'da Zorlu PSM'de büyük bir Yılbaşı Köyü açılacağı; pazarın geçen yıldan çok daha büyük olacağı, çocuklara özel alanlar ve buz pateni gibi yeni etkinliklerin yer alacağı belirtildi.

"Ars Electronica'yı 21-28 Ekim'de ağırlayacağız"

Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini belirterek "Çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdiğimiz bir süreçteyiz. Sonar Istanbul bunlardan birisiydi ama şu anda Avusturya'da neredeyse 50 yıldır dünyanın en iyi dijital sanatlar festivali kabul edilen Ars Electronica'yı 21-28 Ekim'de ağırlayacağız. Ars Electronica, Zorlu PSM'nin tüm alanlarını kullanan bir festival olacak. Çok mekanlı bir festival. İçeride hem dijital sanatlara dair çok ekranlı yerleştirme göreceğiz ama aynı zamanda ücretsiz film gösterimleri, çocuk etkinlikleri ve paneller de var. Sonunda da Two Lanes konseri olacak." dedi.

Uluslararası konserler, yapımlar ve müzikaller

13. sezonda uluslararası müzik sahnesinden birçok önemli isim Zorlu PSM sahnelerinde olacak. Programda Aurora McDonald, Alfa Mist, Blind Guardian, Boa, Bonobo, Elijah Fox, Ichiko Aoba, Isabel La Rosa, James Hype, Kerala Dust, Mammal Hands, Marisa Monte, Nina Kraviz, Oscar and the Wolf, Peter Bence, Sabaton, Starsailor, Weval ve Yousuke Yukimatsu gibi sanatçılar yer alıyor.

Ayrıca 7-8 Kasım'da Scottish Ballet'in yapay zeka temalı uyarlaması "Coppelia", 2-8 Mart 2026'da "Taj Express" ve 20-21 Ocak 2026'da Peeping Tom'un "Triptych" gösterileri Zorlu PSM'de sahnelenecek.

İKSV Tiyatro Festivali ve özel sahnelemeler

Mekan sponsoru oldukları 29. İKSV Tiyatro Festivali kapsamındaki projeler de Zorlu PSM sahnelerinde olacak. Festival programında Scapino Ballet Rotterdam'ın "Katedral, Arvo Part'le Bir Akşam" performansı 20-21 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde, Fransız-Katalan topluluğu Baro d'evel'in "Biz Kimiz" gösterisi ise 22-23 Ekim'de sahnelenecek.

Yeni prodüksiyonlar ve devam eden oyunlar

Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak bu sezon prömiyer yapacak eserler arasında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Palamut Zamanı" (Alina Boz, Ayda Yüksel), Onur Ünlü'nün tiyatro uyarlaması "Güneşin Oğlu" (İlayda Alişan, Beyti Engin, İbrahim Selim, Ali Yoğurtçuoğlu, Deniz Celiloğlu, Efekan Can), Zerrin Tekindor'un başrolündeki "Lettice and Lovage" (Hira Tekindor yönetiminde) ve Aldous Huxley'nin eserinin müzikal formda Türkiye'de ilk kez sahneleneceği "Cesur Yeni Dünya" (Jethro Compton, Lerzan Pamir, Başar Başaran uyarlaması) bulunuyor.

Repertuarda ayrıca Demet Evgar ile sahnelenen "Afife", Merve Dizdar ve Kerem Arslanoğlu 'nun başrollerini paylaştığı "İnsanlar Mekanlar Nesneler", PSM Atölye çıkışlı "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" ile Cumhuriyet'in kuruluşunu sahne prodüksiyonlarıyla anlatan "1923" gibi yapımlar yer alıyor. "1923" bu sezon 29 Ekim'deki son temsiliyle veda edecek.

Sezon boyunca ayrıca "İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim", "Auptopsy", "Don Kişot", "Baba", "Amadeus", "Terapi", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Drakula", "Kel Diva", "Toz", "Bulaşıkçılar", "Aşk Biter mi?", "Timsah Ateşi", "Cimri", "Medea", "Linçler ve Dudaklar", "Martı mıyım?", "Güne Bakan Cam Kırıkları", "Tırtıl GPT-148", "Güzel Son", "Eylül", "Kopenhag" gibi çok sayıda oyun sahnelenecek. Ayrıca Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" gösterisi, "Tolgshow", "Kaan Sekban Saçmalar", "Teoman'ın Koyu Antolojisi" ve "Harun Tekin Test 1-2-3" gibi eğlenceli performanslar da programda yer alıyor.

Festivaller

MIX Festival, 14-15 Kasım'da 9. edisyonu ile Zorlu PSM'de; Sonar Istanbul ise 10-11 Nisan 2026'da 10. edisyonuyla geri dönüyor. Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle Diageo Türkiye ana sponsorluğunda 21-28 Ekim'de düzenlenecek. "PSM Loves Summer by %100 Müzik" serisi ise 2026 yazında 5. edisyonuyla sürpriz isimleri ağırlayacak.

Özel konseptli konserler ve yerli isimler

İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turnesi kapsamında 24 Ekim'de; Japon elektronik müzik temsilcisi Yousuke Yukimatsu ise 28 Ekim'de sahne alacak. Emre Altuğ'un "Bir Pop Masalı" performansı 27 Kasım'da izleyicilerle buluşacak. Yerli repertuarda Aşkın Nur Yengi, Duygu Soylu, Emel Sayın, Emre Altuğ, Ezginin Günlüğü, Fazıl Say, Ferhat Göçer, Funda Arar, Melike Şahin, Murat Karahan, Sıla, Yeni Türkü ve İncesaz gibi isimler konser verecek.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bugüne kadar 15 farklı oyun ve 1500'den fazla gösteri ile bir milyondan fazla çocuğa ulaştı; deprem bölgesine düzenlenen turnelerle yaklaşık 10 bin öğrenciye moral desteği sağladı. Bu sezon çocuklara "Ezop Masalları" ve "Vay Canına! Gece Olmuş" oyunları sunulacak. Ayrıca sahne arkasını gezdiren Unseen Tour ve 8-12 yaş arası çocuklar için hazırlanan Unseen Kids etkinlikleri devam ediyor.

PSM Atölye, PSM Akademi ve sosyal projeler

PSM Atölye, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda yetenek geliştirme çalışmalarını sürdürecek; ilk 4 yılında 89 mezun ve 29 özgün tiyatro oyunu üretti. PSM Akademi ise ikinci yılını 45 mezun ile tamamladı ve program saygın üniversitelerle işbirliğiyle genişleyecek.

Zorlu PSM, dezavantajlı bölgelerden ve hayatında hiç konser ya da tiyatroya gitmemiş 6 bini geçen yetişkin, genç ve çocuğu "İlk Tiyatrom İlk Konserim" projesi kapsamında ücretsiz etkinliklere davet etti; hedef 2030 yılına kadar 15 bin kişiye ulaşmak. Ayrıca Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik burs desteği Ekim ayında başlayacak ve üniversitelerin burs ofisleri üzerinden başvurular alınacak.

Zorlu PSM 13. sezon programı, hem uluslararası hem yerel sahneleri bir araya getirerek çeşitli yaş gruplarına ve zevklere hitap eden bir kültür-sanat sezonu vaat ediyor.