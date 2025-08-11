DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Zorlu: Terörden Arındırılmış Türkiye, Türk Dünyası İçin Stratejik Bir Eşik Sunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 'Terörden arındırılmış bir Türkiye, Türk dünyasında entegrasyonu güçlendirecek' dedi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:22
Zorlu: Terörden Arındırılmış Türkiye, Türk Dünyası İçin Stratejik Bir Eşik Sunuyor

Kürşad Zorlu, Türk Dünyası İstişare Toplantısı'nda Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında da daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşiğe dönüşebilme potansiyeli taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Toplantının Anlamı ve Hedefleri

Zorlu, Balıkesir merkezli gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Türk dünyasının kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme amacını vurguladı. Dış politikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun, Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi hedefini içerdiğini belirtti.

Ekonomik İlişkilerin Güçlenmesi

Zorlu, Türk devletler teşkilatı çatısı altında artan dayanışmanın küresel ölçekte etkili hale geldiğini kaydetti. 2024'te Türk devletlerinin toplam hasılasının 2,1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Zorlu, 'Türkiye, 2002'den 2024'e Türk ülkeleri ile dış ticaret hacmini 14 kat artırarak 26 milyar dolara yükseltmiştir' dedi.

Güvenlik ve İstikrar Politikaları

Zorlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, hem milletin huzurunu hem de Türk devleri ile kalıcı ortaklıkların kurulması açısından önem taşıdığını ifade etti. Terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin, Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonunu pekiştireceğine inandığını belirtti.

Gelecek Projeleri ve İşbirliği

Zorlu, Türk dünyasına yönelik projelerin daha kapsamlı bir çerçevede ele alınacağına ve ortak akla dayalı stratejilerle ilerleyeceklerine inandığını vurgulayarak, toplantıya katılan tüm kamu kurumlarına teşekkür etti.

Toplantıya; TİKA, YTB, Anadolu Ajansı, TRT AVAZ gibi önemli kuruluşların temsilcileri katıldı, Türk dünyasıyla ilgili projelerin geleceği üzerine önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (ortada)...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (ortada), başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" düzenlendi. Zorlu, toplantıda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (ortada)...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu (ortada), başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" düzenlendi. Zorlu, toplantıda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi