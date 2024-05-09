Zorunlu trafik sigortası primlerine Haziran ayında yüzde 3,25 artış

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinde haziran ayı için artış oranını yüzde 3,25 olarak belirledi.



SEDDK, zorunlu trafik sigortası primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. Genelgede, 2024 yılı haziran ayı için zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 3,25 artırılacağı ifade edildi.

SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı. Bu endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimlerini dikkate alarak zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışı hesaplıyor.

Zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışlar, araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanıyor. Yapılan hesaplamalarla belirlenen artış oranları, trafik sigortası maliyetlerine yansıtılarak uygulanıyor.