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Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi Yeniden Ziyarete Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi'nin halkın ziyaretine açıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:18
Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi Yeniden Ziyarete Açıldı

Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi Yeniden Ziyarete Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zübeyde Hanım Eğitim ve Sergi Gemisi'nin yeniden halkın ziyaretine açıldığını duyurdu. Bu geminin, ülkemizde denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve denizcilik bilincini artırmak amacıyla önemli bir hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Geminin Tarihçesi

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım adını taşıyan geminin 11 Mart 2014'te hizmete alındığını ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından filoya dahil edilerek eğitim-sergi gemisine dönüştürüldüğünü belirtti.

Geminin yıllarca halkın hizmetinde olduğunu aktaran Uraloğlu, 6 aylık bakım ve onarım sürecinin ardından tekrar ziyaretçilerin ilgisine sunulmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Şu anda İzmir Pasaport İskelesi'nde bulunan geminin her yıl ortalama 75 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, geminin sahip olduğu tarihi ve kültürel öneme dikkat çekti.

Ziyaret Detayları

Ziyaret edilen gemide, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve denizcilik sektörüyle ilgili birçok tarihi obje, kitap ve sergi alanı yer alıyor. Ziyarete açık olduğu günlerde, ziyaretçiler gemiyle tanışma fırsatı bulup denizcilik kültürü hakkında bilgi alabiliyorlar.

Bakan Uraloğlu, "Denizci millet, denizci ülke" anlayışıyla toplumun denizle bağlantısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, gençlerin denizcilik alanına ilgisini artırmak için bu projeyi önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Gemi, pazartesi ve perşembe hariç her gün 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Uraloğlu son olarak, geminin denizciliğe ilgi duyan özellikle gençlerin eğitimine katkı sağlamak için bir eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

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