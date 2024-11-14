Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı

Zuckerberg, Eşine Romantik Bir Jest Yaptı

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile tanışma yıl dönümünü kutlamak için ünlü rapçi T-Pain ile birlikte özel bir şarkı yayınladı. Bu çalışma, ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon ve müzik grubu East Side Boyz'un "Get Low" isimli parçasının farklı bir versiyonu olarak kaydedildi.

Tanıştıkları Anı Unutmadılar

Zuckerberg, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Priscilla ile bir üniversite partisinde ilk tanıştığımda 'Get Low' çalıyordu. Bu yüzden her yıl tanışma yıl dönümümüzde bu şarkıyı dinliyoruz," sözlerine yer verdi. Bu şahsi bağları, şarkıya duyduğu anlamda yansıtıyor.

Şarkı "Z-Pain" İsimli Olarak Yayınlandı

Tanışma yıl dönümünü kutlamak için T-Pain ile oluşturduğu bu eşsiz eseri "Z-Pain" adıyla paylaştı. Zuckerberg'in yaptığı paylaşımda, T-Pain ile kayıt stüdyosunda şarkı üzerinde çalışırken çekilmiş fotoğraflar da dikkat çekti.

Priscilla Chan'dan Romantik Yorum

Zuckerberg'in eşi Chan ise bu fermuarı "çok romantik" olarak nitelendirerek, eşinin bu özel jestine duyduğu takdiri dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.