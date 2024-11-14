DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile tanışma yıl dönümünü kutlamak için T-Pain ile özel bir rap şarkı yayınladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:05
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı

Zuckerberg, Eşine Romantik Bir Jest Yaptı

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile tanışma yıl dönümünü kutlamak için ünlü rapçi T-Pain ile birlikte özel bir şarkı yayınladı. Bu çalışma, ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon ve müzik grubu East Side Boyz'un "Get Low" isimli parçasının farklı bir versiyonu olarak kaydedildi.

Tanıştıkları Anı Unutmadılar

Zuckerberg, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Priscilla ile bir üniversite partisinde ilk tanıştığımda 'Get Low' çalıyordu. Bu yüzden her yıl tanışma yıl dönümümüzde bu şarkıyı dinliyoruz," sözlerine yer verdi. Bu şahsi bağları, şarkıya duyduğu anlamda yansıtıyor.

Şarkı "Z-Pain" İsimli Olarak Yayınlandı

Tanışma yıl dönümünü kutlamak için T-Pain ile oluşturduğu bu eşsiz eseri "Z-Pain" adıyla paylaştı. Zuckerberg'in yaptığı paylaşımda, T-Pain ile kayıt stüdyosunda şarkı üzerinde çalışırken çekilmiş fotoğraflar da dikkat çekti.

Priscilla Chan'dan Romantik Yorum

Zuckerberg'in eşi Chan ise bu fermuarı "çok romantik" olarak nitelendirerek, eşinin bu özel jestine duyduğu takdiri dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!