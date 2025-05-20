'Zuhurat' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu: Geleneksel Ebru ve Minyatür Sanatının Göz Kamaştıran Eserleri

'Zuhurat' Sergisi Açıldı

Ebru ve minyatür eserlerinden oluşan "Zuhurat" sergisi, İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin küratörlüğünü Betül Tekiner üstlendi.

Usta Sanatçılar Bir Araya Geliyor

Sergide, ebru sanatının öncülerinden Hikmet Barutçugil tarafından özel olarak hazırlanmış barut ebru zeminleri üzerinde, farklı disiplinlerden toplamda 11 sanatçının yorumladığı 70 eserReza Hemmatirad, Begüm Coşkun, F. Hande Topbaş, Hatice Uzun, Feyza Şen, Nihal İpekçi, Nevin Karaca, Canan Sancak, Füsun Yılmaz, Esra Aydın, ve Berrin Şahinoğlu yer alıyor.

Barutçugil'den Önemli Açıklamalar

Açılışta konuşan Hikmet Barutçugil, geleneksel sanatların görünürlüğü açısından serginin önemine dikkat çekti. Barutçugil, "Bizler nasıl bir hazinenin üstünde oturduğumuzun ne yazık ki uzun yıllar boyunca farkında değildik. Şimdi ise kültürel hazinemizin değerleri açığa çıkmaya başladı," diyerek geleneksel sanatlara olan ilginin arttığını vurguladı.

Barutçugil, modern sanatın birçok eserinin bir aldatmaca olduğunun anlaşıldığını sözlerine ekledi. Katıldığı bir uluslararası toplantıda, hat sanatı üzerine yaptığı konuşmayı da paylaşarak, Picasso'nun hat sanatı ile ilgili yorumlarının etkileyici olduğunu ifade etti.

Serginin Önemi ve Katılımcılar

Etkinlikte serginin sanatı yaygınlaştırmak adına oynadığı rolü vurgulayan Barutçugil, "Sergi, geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir platformdur," dedi. Reza Hemmatirad ise serginin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve sanat dünyasından önemli isimlerin de katıldığı sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.