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Zülfü Livaneli'nin Yaşamı Belgesel ile Anlatıldı

Zülfü Livaneli'nin hayatını konu alan belgeselin galası İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 00:54
Zülfü Livaneli'nin Yaşamı Belgesel ile Anlatıldı

Zülfü Livaneli'nin Hayatı Belgesel İle Anlatıldı

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin yaşamını ele alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" belgeselinin galası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirildi.

Belgeselin Hazırlık Süreci

Yönetmen Nebil Özgentürk tarafından hayata geçirilen belgeselin hazırlık süreci iki yıl önce başladı. Livaneli Vakfı iş birliği ile çekilen proje, Livaneli'nin aile köklerinden başlayarak çocukluğu, gençlik dönemi, siyaset yılları ve sanat hayatında yaşadığı hem coşkulu hem de zorluklarla dolu dönemlere ışık tutmaktadır.

Özel Görüntüler ve Müzik

Belgesel içinde, Livaneli'nin katıldığı yurt içi ve yurt dışındaki ödül törenleri, konferanslar ve konserlerden görüntüler de yer aldı. Ayrıca, geniş bir arşiv taramasıyla belgeselin içeriği zenginleştirildi. Ünlü sanatçı, kardeşi Ferhat Livaneli ile birlikte stüdyoya girerek belgeseli için yeni bir beste de hazırladı. Belgeselde, oyuncu Mert Fırat Livaneli'nin gençliğini canlandırdı.

Bölümler ve Gösterim

"Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" belgeseli, toplamda 4 saate yayılan 8 bölümden oluşuyor. Özel gösterimler için 60 dakikalık ve 115 dakikalık versiyonlar hazırlandı.

Galada Duygusal Anlar

Gala sırasında konuşma yapan Zülfü Livaneli, belgeselde emeği geçen herkese, katılımcılara ve eşi Ülker Livaneli'ye teşekkür etti. Mert Fırat, canlandırdığı genç Livaneli karakteri için duygularını dile getirdi. Yönetmen Nebil Özgentürk ise Livaneli'yi 40 yıl önce hayranı olarak tanıdığını, daha sonra dostluklarının geliştiğini ifade etti.

Özgentürk, "O günlerde tek bölüm olarak belgeseller yapıyordum. 26 yıl önce Zülfü abiyi iki bölüm olarak yaptım. Gururla söylüyorum, daha sonra abi, kardeş olduk." diyerek duygularını paylaştı. Gala, Erdem Şimşek ve Ferhat Livaneli'nin Zülfü Livaneli'nin şarkılarından izleyicilere gerçekleştirdiği kısa bir dinleti ile sona erdi. Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak da kısa bir konuşma yaptı.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını ele alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam"...

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını ele alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" belgeselinin galası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirildi. Galada Erdem Şimşek (sağda) ve Ferhat Livaneli (solda), Zülfü Livaneli'nin şarkılarından izleyicilere kısa bir dinleti sundu.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını ele alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam"...

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını ele alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" belgeselinin galası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirildi. Galada Erdem Şimşek (sağda) ve Ferhat Livaneli (solda), Zülfü Livaneli'nin şarkılarından izleyicilere kısa bir dinleti sundu.

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