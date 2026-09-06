1 milyon 708 bin adayın katıldığı kpss a grubu oturumu tamamlandı

2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı

2026-KPSS A Grubu Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, Türkiye’nin 81 ili ve Lefkoşa’da 145 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Oturuma 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu ve sınav, sabah 10.15'te başladı.

uygulama, merkezler ve süre:

Sınav salonlarına girişte adayların sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Testte adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika verildi; ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanındı. Oturum, saat 12.25'te sona erdi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde de çok sayıda aday sınav için erken saatlerde binalara yönlendirildi.

aday ve yakınlarının izlenimleri:

Sınava giren adayların yakınları, fakülte önünde kimi dua ederek kimi örgü örerek çocuklarının çıkmasını bekledi. Bekleyen yakınlar arasında söz alan Demet Çam, "Bartın Üniversitesi, BESYO bölümünden mezun. Girmek istedi, doğal olarak hazırlanmadı. Hedefi sınava girip yüksek bir puan alırsa bir şeyler düşünüyor, polislik düşünüyor. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah diledikleri yerlere yerleşirler. Bir yandan kızıma etek dikiyorum" dedi.

Neşe Alpay ise kızının "Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Onların atamaları kurayladır ama ‘girmek istiyorum’ dedi. Herkese başarılar dilerim. Yolları açık olsun, işleri zor. Hazırlanmadı. Zaten bu yıl mezun olmuştu. Yardımcı eczacılık yapıyor" sözleriyle sınava katılan yakınını anlattı.

Bir vatandaş, eşini sınav için getirdiğini belirterek "Memuriyet için hazırlanıyor. İnşallah muvaffak olur. Bütün giren arkadaşlara da başarılar dileriz. Kendisi de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun. Atanmalarda biraz yoğunluk var. Biraz zor oluyor. Biraz çalıştı, yoğun çalışamadı. Normalde de özelde çalışıyor" diye konuştu.

İlk çıkan adaylardan Zeynep İpek Kalkan, sınavı değerlendirerek "Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı. Edebiyat mezunuyum, kendimi denemek için girdim. Sınavı merak ettiğim için girdim. Açık, anlaşılırdı. Çok zorlanmadım" ifadelerini kullandı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Yusuf Yılmaz, "Sözel ağırlıklı bir öğrenciyim. Genel Yetenek ile Genel Kültür kısmı benim için iyi geçti. Türkçe paragraf soruları önceki sınava göre daha anlaşılabilirdi. Umarım herkes için bekledikleri sonuçlar olur. Son yıllarda iletişim alanında kamuya alımlar artmaya başladı. Ben de kendi bölümümle ilgili bir kadroda değerlendirilebilirim diye sınava girdim. Net ortalama hesaplarına baktığımda sonucu 76 ile 80 arası bekliyorum. Bizim alan için şimdilik yeterli gözüküyor. Umarım öyle olur. Çok ağır bir çalışma dönemi gerçekleştirmedim. Aynı zamanda çalışıyordum" şeklinde konuştu.

Çağar Çaloğlu, "İyi geçti, denedik. Fizik Mühendisliği okuyorum halihazırda. Bakalım bir sonrakinde veya belki de iyi bir puan gelirse değerlendireceğim. Düzenli çalışmayla her türlü hallolabilecek bir sınav. Çok zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Zor olan kısım çok fazla yoktu. Uzun süredir çalışmamışlığın etkisiyle sınavda biraz bunaldım diyebilirim" diye konuştu.

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduğunu belirten bir aday ise matematiğin zorlandığı bölüm olduğunu belirterek "Ezberiniz iyiyse tarih her zamanki gibi kolaydı tabii. Türkçe de kolaydı. Neye çalıştıysam onu yaptım. Açıkçası alım çok az. Kendimi denemek için girdim. 5-6 ay çalıştım. Genel, neyde eksiksem ona çalıştım" dedi.

diğer oturumların takvimi:

KPSS Alan Bilgisi Sınavları, 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak. İlk oturum 12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te başlayacak ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından sorular içerecek. Aynı gün saat 14.45'te ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanları yer alacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarının yapılacağı üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS takvimindeki diğer sınavlar ise şöyle: Ön Lisans oturumu 4 Ekim, Ortaöğretim oturumu 25 Ekim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1 MİLYON 708 BİN 329 ADAYIN KATILDIĞI 2026-KPSS A GRUBU SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU SONA ERDİ.