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Cizre'de 25 öğrenci polis teşkilatını keşfetti

Cizre'de 25 öğrenci emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleğini, birimlerin çalışmalarını ve güvenlik kurallarını yerinde öğrendi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre'de 25 öğrenci polis teşkilatını keşfetti

etkinlikte neler yapıldı:

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden 25 öğrenci, emniyet birimlerinin çalışma usullerine ve güvenlik kurallarına dair kapsamlı bilgiler aldı. Ziyaret, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinasyonunda gerçekleştirildi ve çocuklara hizmet süreçleri adım adım anlatıldı.

Programa Trafik Denetleme Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri de katılarak kendi görev alanlarını ve kullandıkları hizmet araçlarını tanıttı. Öğrenciler, birimlerin görev ve sorumluluklarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

amaç ve sonuçlar:

Etkinliğin hedefi, öğrencilerin emniyet teşkilatıyla iletişimini güçlendirmek, güvenlik farkındalıklarını artırmak ve polislik mesleğini daha yakından tanımalarını sağlamaktı. Program sırasında çocukların soruları yanıtlandı ve uygulamalı gösterimler yapıldı.

Ziyaret, miniklerin polis amca ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu; katılımcılar gün boyunca hem bilgi edindi hem de keyifli anlar yaşadı.

CİZRE’DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEN 25 ÖĞRENCİYE, EMNİYET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI, GENEL...

CİZRE’DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEN 25 ÖĞRENCİYE, EMNİYET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI, GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE HİZMET ARAÇLARI TANITILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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