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arşiv belgeleriyle kurulan bir dostluk köprüsü: london'da 'dostluğa açılan sayfalar' sergisi

Dr. Özgenur Reyhan Güler'in küratörlüğündeki 'Dostluğa Açılan Sayfalar' sergisi, Arundel House'ta Türk-İngiliz ilişkilerini belge ve kupürlerle sundu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

arşiv belgeleriyle kurulan bir dostluk köprüsü: london'da 'dostluğa açılan sayfalar' sergisi

dostluğa açılan sayfalar: arşivden kareler

Türk-İngiliz ilişkilerinin diplomasi, kültür ve basın eksenindeki serüveni Londra'da yeniden gözler önüne serildi. Dr. Özgenur Reyhan Güler küratörlüğünde hazırlanan 'Dostluğa Açılan Sayfalar - Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri' sergisi, Arundel House'ta ziyaretçilerle buluştu. Seçkide, tarihî arşiv belgeleri ve gazete kupürleri aracılığıyla iki ülke arasındaki ortak geçmişin somut izleri paylaşıldı.

serginin içeriği ve yöntemi:

Sergi, Osmanlı Devleti'nin 1851 Londra Büyük Sergisi'ne katılımının 175. yılı vesilesiyle düzenlenen bir sunum olarak yapılandırıldı. Prof. Dr. Osman Kubilay Gül'ün arşiv koleksiyonundan derlenen belgeler, dönemin gazetelerindeki anlatımlarla birlikte sergilendi; böylece diplomasinin resmi metinleri ile kamuoyunun algısı arasında doğrudan bir bağ kuruldu. Seçki, sadece resmi temasları değil, kültür-sanat ve toplumsal hayatın iki toplum arasındaki karşılıklı etkilerini de kapsayacak şekilde kurgulandı.

açılış ve katılım:

Serginin açılışı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu destekleriyle yapıldı ve geniş bir protokol ile basın katılımı sağlandı. İngiltere'deki yerel yönetim temsilcileri ve diaspora medyası açılışta yer alırken, uluslararası ve yerel basının ilgisi dikkat çekti. Küratöryel yaklaşım, belgeleri dönemin gazetecilik diliyle birlikte sunarak ziyaretçilerin geçmiş ile bugün arasında bağ kurmasını hedefledi.

küratörün değerlendirmesi ve amaç:

Dr. Özgenur Reyhan Güler, tarihî belgelerin ortak hafızayı güçlendirdiğini ve karşılıklı anlayışa katkı sağladığını vurguladı. Güler, New York Türkevi'nde geçen yıl düzenlenen uluslararası sergi deneyiminin bu projeye ilham verdiğini belirterek, sergide iki ülke ilişkilerinin diplomatik gelişmelerinin yanında toplumsal ve kültürel boyutlarının da ön plana çıkarıldığını ifade etti. Serginin temel amacı, arşiv belgelerini somut kaynaklar olarak kullanıp ilişkileri tarihsel bir bilinçle değerlendirmeye davet etmek olarak aktarıldı.

serginin geleceği:

Londra Arundel House'taki açılışın ardından sergi, önce Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'ne, ardından Manchester'a taşınarak İngiltere içinde yolculuğunu sürdürecek. Proje, iki ülkenin ortak geçmişini farklı şehirlerdeki geniş kitlelere ulaştırmayı ve geçmişin tanıklıklarını bugünün diyaloguna dönüştürmeyi hedefliyor.

DR. ÖZGENUR REYHAN GÜLER&#039;İN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI &quot;DOSTLUĞA AÇILAN SAYFALAR&quot; SERGİSİ, TÜRK-İNGİLİZ...

DR. ÖZGENUR REYHAN GÜLER'İN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI "DOSTLUĞA AÇILAN SAYFALAR" SERGİSİ, TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNİ TARİHÎ BELGELER VE GAZETE KUPÜRLERİYLE LONDRA'DAKİ ARUNDEL HOUSE'TA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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