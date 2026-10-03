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Jandarma 16 ilde eş zamanlı operasyonla 51 kişiyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı, jandarmanın 16 ilde düzenlediği operasyonlarda DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddia edilen 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma 16 ilde eş zamanlı operasyonla 51 kişiyi yakaladı

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 ilde eş zamanlı müdahaleler yapıldığını ve 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilere yöneltilen iddialar:

Açıklamada, yakalanan kişilerin örgüte üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler olduğu; ayrıca sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Koordinasyon ve soruşturma süreci:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca icra edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: &quot;16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen...

İçişleri Bakanlığı: "16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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