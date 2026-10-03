Jandarma 16 ilde eş zamanlı operasyonla 51 kişiyi yakaladı

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 ilde eş zamanlı müdahaleler yapıldığını ve 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilere yöneltilen iddialar:

Açıklamada, yakalanan kişilerin örgüte üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler olduğu; ayrıca sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Koordinasyon ve soruşturma süreci:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca icra edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: "16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı"