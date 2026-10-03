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Minikler Tokat'ta mehter eşliğinde amin alayıyla eğitime uğurlandı

Tokat'ta Valilik ve İl Müftülüğü öncülüğünde Amin Alayı'nda 4-6 yaş çocuklar mehter eşliğinde Sulusokak'tan Alipaşa Camii'ne yürüyüp dua edildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Minikler Tokat'ta mehter eşliğinde amin alayıyla eğitime uğurlandı

Tokat'ta amin alayı geleneği yaşatıldı

Tokat Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, 4-6 yaş grubundaki çocuklar eğitim hayatına Osmanlı geleneği olan amin alayıyla uğurlandı. Etkinlik, Yağıbasan Medresesi önünden başlayıp tarihi Sulusokak boyunca devam ederek Alipaşa Camii'nde sona erdi. Aileler, öğretmenler ve protokol üyeleri yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş ve dua:

Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte minikler, aileleri ve protokol üyeleriyle birlikte Sulusokak üzerinden camiye ulaştı. Alipaşa Camii'nde bir araya gelen katılımcılar eğitim hayatına başlangıcı simgeleyen dualar etti. Programın sonunda çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu ve tören samimi bir ortamda tamamlandı.

Geleneksel anlam ve yerel destek:

Vali Abdullah Köklü, törenin 'Bed-i besmele' adıyla anılan geleneğin Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzandığını ve geçmişte çocukların belirli yaşlarda bu törenlerle eğitime başlatıldığını hatırlattı. Köklü, 'İnşallah buradan yetişen çocuklarımız bizden daha üst mevkilerde, daha iyi görevler yapıp bu bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklar diye ümit ediyorum. Allah, bir dahaki sene daha kalabalık, daha iyi bir şekilde yapmayı nasip etsin' dedi. Ayrıca Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile yaptığı görüşmede adı geçen bir hayırseverin anneleri adına birer 4-6 yaş Kur'an kursu yapımına destek vereceğini belirterek bu katkıya teşekkür etti.

TOKAT’TA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN OSMANLI GELENEĞİ AMİN ALAYI PROGRAMINDA, 4-6 YAŞ GRUBU...

TOKAT’TA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN OSMANLI GELENEĞİ AMİN ALAYI PROGRAMINDA, 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLER TARİHİ SULUSOKAK’TAN ALİPAŞA CAMİİ’NE YÜRÜYEREK DUA ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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