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19 Mayıs ilçesinde 96 servis personeline güvenlik eğitimi

19 Mayıs'ta 2026-2027 eğitimi öncesi 85 sürücü ve 11 rehber personele yönelik güvenlik eğitimi verilerek öğrenci taşımacılığında standartlar güçlendirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

19 Mayıs ilçesinde 96 servis personeline güvenlik eğitimi

Servis personeline okul dönemi öncesi güvenlik eğitimi verildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde okul servis şoförleri ile rehber personele yönelik bir güvenlik eğitimi düzenlendi. Eğitim, ilçede öğrenci taşıma güvenliğini artırmayı amaçlayan bir hazırlık niteliği taşıdı.

Eğitimin amacı:

Programın temel hedefi, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve servis personelinin güvenlik farkındalığını yükseltmek olarak açıklandı. Eğitim kapsamında hizmet standartlarının güçlendirilmesi ve olası risklerin azaltılması ön plana alındı.

Katılımcılar ve uygulama:

Eğitim, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa 85 okul servis sürücüsü ve 11 rehber personel olmak üzere toplam 96 kişi katıldı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerle servis taşımacılığında hem teknik hem de davranışsal konuların ele alındığını belirterek, benzer uygulamaların dönem başlarında tekrarlanmasının planlandığını ifade ettiler.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK GÜVENLİK EĞİTİMİ...

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK GÜVENLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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