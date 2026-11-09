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Bitlis'te kaçakçılığa ağır darbe: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim-8 Kasım döneminde düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 654 bin 40 TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bitlis'te kaçakçılığa ağır darbe: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bitlis'te kaçakçılığa ağır darbe: 5,6 milyon liralık ürün ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda önemli miktarda kaçak mal ele geçirdi. Yapılan çalışmaların 1 Ekim-8 Kasım tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.

operasyonun kapsamı ve amaçları:

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerin kaçakçılığın önlenmesi, ticari haksız rekabetin engellenmesi ve kamu zararının azaltılmasına yönelik olduğunu belirtti. Operasyonlarda ele geçirilen malların toplam piyasa değerinin 5 milyon 654 bin 40 TL olduğu ve bu sayede söz konusu tutarda kamu zararının önüne geçildiği kaydedildi.

ele geçirilen ürünlerin ayrıntıları:

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşya listesinde; 14 cep telefonu, 7 bin 874 paket sigara, 720 puro, 32 kilogram tütün, 552 gram pipo tütünü, 100 bin adet boş makaron, 170 bin adet sigara sarma kağıdı, 585 tıbbi malzeme, 957 bitkisel içerikli macun, 136 şarj adaptörü ve kablo, 95 Type-C kablo, 40 şarj adaptörü, 80 telefon kılıfı ve 12 termos olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve kaçakçılıkla mücadelede kararlılıklarının devam ettiğini açıkladı.

BİTLİS&#039;TE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 1 EKİM-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN...

BİTLİS'TE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 1 EKİM-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ÇALIŞMALARDA, ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ. ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN TOPLAM DEĞERİNİN 5 MİLYON 654 BİN 40 TL OLDUĞU BELİRTİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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