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Eski Tekel Kavşağında zincirleme kaza: otomobil ikiye bölündü

Batman-Diyarbakır yolu Eski Tekel Kavşağı'nda 3 otomobil ile belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada bir araç ikiye bölündü, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski Tekel Kavşağında zincirleme kaza: otomobil ikiye bölündü

Kaza yeri ve olayın seyri:

Batman-Diyarbakır yolu üzerindeki Eski Tekel Kavşağı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ikiye bölündü.

Müdahale ve yaralanma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasar ve güvenlik önlemleri:

Kazada maddi hasar meydana gelirken, araçların birinin iki parçaya ayrılması çarpışmanın şiddetini gösterdi. Olay yerinde güvenlik ve trafik düzenlemesi için ekiplerin çalışmaları devam etti.

BATMAN’DA 3 OTOMOBİL İLE BİR BELEDİYE HALK OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

BATMAN’DA 3 OTOMOBİL İLE BİR BELEDİYE HALK OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZADA OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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