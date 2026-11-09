Eski Tekel Kavşağında zincirleme kaza: otomobil ikiye bölündü

Kaza yeri ve olayın seyri:

Batman-Diyarbakır yolu üzerindeki Eski Tekel Kavşağı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ikiye bölündü.

Müdahale ve yaralanma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasar ve güvenlik önlemleri:

Kazada maddi hasar meydana gelirken, araçların birinin iki parçaya ayrılması çarpışmanın şiddetini gösterdi. Olay yerinde güvenlik ve trafik düzenlemesi için ekiplerin çalışmaları devam etti.

BATMAN’DA 3 OTOMOBİL İLE BİR BELEDİYE HALK OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZADA OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ.