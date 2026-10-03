21 yıl sonra çözülen dosya: Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası, eski ihbarların yeniden değerlendirilmesi, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerin birlikte ele alınması sonucu çözüme ulaştı.
soruşturmada yeni değerlendirmeler:
İncelemelerde, cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular tespit edildi. Bu değerlendirmeler, yıllardır faili meçhul kalan dosyaya yeni bir yön kazandırdı.
operasyon ve gözaltılar:
Kırşehir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Soruşturma çalışmaları ve delil incelemeleri hâlen devam ediyor.
21 yıllık faili meçhul Hamza Gedik cinayeti aydınlatıldı
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