21 yıl sonra çözülen dosya: Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası, eski ihbarların yeniden değerlendirilmesi, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerin birlikte ele alınması sonucu çözüme ulaştı.

soruşturmada yeni değerlendirmeler:

İncelemelerde, cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular tespit edildi. Bu değerlendirmeler, yıllardır faili meçhul kalan dosyaya yeni bir yön kazandırdı.

operasyon ve gözaltılar:

Kırşehir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Soruşturma çalışmaları ve delil incelemeleri hâlen devam ediyor.

21 yıllık faili meçhul Hamza Gedik cinayeti aydınlatıldı