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21 yıl sonra çözülen dosya: Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

8 Temmuz 2005'te TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in 21 yıllık faili meçhul dosyası, eski ihbarlar ve yeni delillerle aydınlatıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

21 yıl sonra çözülen dosya: Hamza Gedik cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

21 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

8 Temmuz 2005'te görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası, eski ihbarların yeniden değerlendirilmesi, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerin birlikte ele alınması sonucu çözüme ulaştı.

soruşturmada yeni değerlendirmeler:

İncelemelerde, cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular tespit edildi. Bu değerlendirmeler, yıllardır faili meçhul kalan dosyaya yeni bir yön kazandırdı.

operasyon ve gözaltılar:

Kırşehir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Soruşturma çalışmaları ve delil incelemeleri hâlen devam ediyor.

21 yıllık faili meçhul Hamza Gedik cinayeti aydınlatıldı

21 yıllık faili meçhul Hamza Gedik cinayeti aydınlatıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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