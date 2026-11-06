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Gebze Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak

Ligde ilk dört maçını kazanan Gebze Belediyespor, 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'da TVF Burhan Felek'te Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gebze Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak

Gebze Belediyespor hedefini İstanbul'da sürdürüyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Ligde oynadığı dört maçın tamamını kazanan Gebze, bu başarıyı İstanbul deplasmanında da sürdürmeyi amaçlıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi yönetecek hakemler Seçkin Yener ve Orhan Sakın olarak açıklandı.

takım değerlendirmesi ve beklentiler:

Gebze Belediyespor cephesinde moraller yüksek; takım ligdeki tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Kulüp antrenörü Fikret Ayan, maç öncesi yaptığı açıklamada takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Fenerbahçe Medicana'nın güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkat çekti. Ayan'ın ifadeleri şöyle: "Ligin ilk 4 maçından galibiyet ile ayrıldık bundan memnuniyet duyuyoruz. Fenerbahçe Medicana güçlü oyuncuların bulunduğu bir kadro. Bütün hafta boyunca bu maç özelinde çalışmalarımızı yaptık. Biz galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Keyifli güzel bir maç olacağına eminim"

Her iki taraf için de önemli olacak bu randevuda Gebze'nin deplasmandaki disiplini ile Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajı belirleyici olacak. Maç, lig tablosuna ve takımların özgüvenine doğrudan yansıyacak nitelikte görülüyor.

GEBZE BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FENERBAHÇE MEDİCANA...

GEBZE BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FENERBAHÇE MEDİCANA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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