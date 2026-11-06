Bjelica: doğru yolda ilerliyoruz, performansımız kısa sürede yükselecek

doğru yolda ilerleme ve sabır

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında göreve geldikten sonra çıktıkları 3 maçtan istedikleri sonucu alamadıklarını ancak süreçten memnun olduğunu belirtti. Bjelica, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını özel olarak değerlendirdi ve 'Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında kesinlikle iyi oynadık ve maçın hakkı en azından 1 puandı' diyerek takımın oyunundan umutlu olduğunu söyledi.

maç performansı ve deneyim:

Hırvat teknik adam, Samsunspor'un içinde bulunduğu sürecin kendisi için yeni olmadığını vurguladı. Hem ligde kalma mücadelesi veren takımlarda hem de şampiyonluğa oynayan ekiplerde tecrübelerinin bulunduğunu belirten Bjelica, bu tür durumların bazen birkaç gün, bazen haftalar içinde düzeltilebileceğini ifade etti. 'Doğru yolda, iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ve eminim takım ilerleyen haftalarda kesinlikle hak ettiği değeri görecektir' sözleriyle ilerlemeye olan inancını aktardı.

transfer yaklaşımı ve takım güveni:

Devre arası yapılabilecek takviyelere dair soruları da yanıtlayan Bjelica, transfer hedefleriyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulmadığını söyledi. 'Hangi pozisyona ne transferler yapacağımızla alakalı konuları aslında dışarıya konuşmak gibi bir düşüncem yok' diyen teknik direktör, kulübün içeride bu konuları görüştüğünü ve transfer döneminde en iyi şekilde hareket edileceğini ekledi. Bjelica, bugünden yarına ve transfer dönemine kadar tüm oyuncularına güvendiğini, onların hak ettikleri performansı gösterebilmeleri için teknik ekip olarak destek vereceğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Bjelica, ülkesinde kendisine yöneltilen 'neden Samsunspor'a gittin' sorularına da değindi; UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok üst düzey deneyimi olduğunu ve Samsunspor'u büyük bir kulüp olarak gördüğünü belirtti. Bu açıklamalar, takımın hem saha içi düzenini hem de gelecekteki hamlelerini şekillendirme niyetinin açık bir göstergesi oldu.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ NENAD BJELİCA, TAKIM OLARAK DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI, İSTEDİKLERİ PERFORMANSI YAKIN ZAMANDA ORTAYA KOYACAKLARINI SÖYLEDİ.