35 erkek öğrenci arasındaki 15 yaşındaki otomasyon tutkunu

15 yaşında endüstriyel otomasyon atölyesinde

15 yaşındaki Arjin Erdaş, Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde, atölyede 35 erkek öğrenci ile birlikte eğitim görüyor. Öğretmen babasının yönlendirmesiyle bu alana giren Arjin, karşılaştığı önyargılara rağmen elektronik sistemler, otomasyon ve robotik kodlama alanlarında hızla ilerliyor. Kendi el becerileriyle robot kodlamayı başaran genç öğrenci, öğrenme sürecini uygulamayla destekleyerek yaşıtlarına örnek oluyor.

Tercihi ve ilk tepkiler:

Arjin, bölüm tercihini şöyle anlattı: "Babam bu okulda öğretmenlik yapıyordu. Otomasyon bölümünü o önerdi ve ‘işte böyle bir bölümde makine falan var’ dedi. Çok hoşuma gitti. Gelmek ve kaydolmak istedim. Hem bölümde kız öğrenci de yokmuş." İlk dönemlerde çevresinden, "Bu erkek işi, senin ne işin var burada" gibi tepkiler almasına rağmen kararından vazgeçmedi ve atölyede lehim yapmayı, motorun iç yapısını, robot kollarını ve elektrik kablolarını bağlamayı öğrendiğini belirtti.

Atölye deneyimi ve gelecek hedefleri:

Arjin, eğitim sırasında ara sıra zorlandığını ancak pes etmediğini söyledi: "Bir kızın başarabileceğini göstermek istiyorum". Organize Sanayi Bölgesi'nin sağladığı destek ve okul yönetiminin teşvikiyle okula devam ettiğini, bazı konularda erkek öğrencilere soru soramadığı için zorluk yaşadığını da ifade etti. Arjin, bölümün makine, elektrik, elektronik ve yazılım olmak üzere dört alanı kapsadığını ve lise sonrası elektrik-elektronik mühendisliği okumak istediğini ekledi.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Fulya Yıldırım ise bölümün niteliğine vurgu yaparak, "Endüstriyel otomasyon, elektrik, makine, elektronik ve yazılım bölümlerinin birleşmesinden oluşan bir alandır. Makinelerin akıllandırılmasını sağlayan bir bölümdür." dedi. Öğretmen, bir kız öğrencinin atölyedeki varlığının sınıf dinamiklerini olumlu etkilediğini, erkek öğrencilerin davranışlarında ve konuşma şekillerinde değişiklik yarattığını, bu sayede daha saygılı bir eğitim ortamı oluştuğunu belirtti.

Arjin'in hikayesi, erkek egemen görülen teknik alanlarda kız öğrencilerin de başarılı olabileceğinin somut bir örneği olarak sunuluyor. Hem atölye tecrübesi hem de hedefleriyle Arjin, okulundaki diğer öğrenciler ve çevresindekiler için ilham kaynağı oluyor.

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