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Posof'ta yerel fasulye üretimine belge ve tohumla ivme

Posof'ta tamamlanan fasulye eğitimi sonrası çiftçilere sertifika ve tohumlar teslim edildi; yetkililer bölge tarımında kalite ve katma değeri görüştü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Posof'ta yerel fasulye üretimine belge ve tohumla ivme

Posof'ta fasulye eğitimi tamamlandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimini başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ve fasulye tohumları teslim edildi. Eğitim programı, üreticilerin bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitim ve dağıtım töreni:

Program, Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Törene Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı katıldı. Kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile birlikte üretime destek olmak amacıyla fasulye tohumları verildi.

Hedefler ve beklentiler:

Törende yetkililer ile çiftçiler, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Verilen sertifika ve tohum desteğinin, yerel üretimin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

ARDAHAN&#039;IN POSOF İLÇESİNDE DÜZENLENEN POSOF FASULYESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ’Nİ BAŞARIYLA...

ARDAHAN'IN POSOF İLÇESİNDE DÜZENLENEN POSOF FASULYESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ’Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÜRETİCİLERE SERTİFİKALARI İLE FASULYE TOHUMLARI TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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