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Yerelden küresele: Pazaryeri başkanı Zekiye Tekin COP31'de

Zekiye Tekin, 9-20 Kasım 2026'de Antalya'da düzenlenen COP31'de Mavi ve Yeşil Bölge programlarında iklim, sürdürülebilirlik ve kadın liderliğini temsil ediyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yerelden küresele: Pazaryeri başkanı Zekiye Tekin COP31'de

Başkan Tekin Antalya'da uluslararası programlarda yer alıyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen programlara katıldı. Üç gün sürecek programlar boyunca Tekin, hem yerel yönetim deneyimini hem de kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü uluslararası platformda aktarıyor.

Program katılımı ve öncelikler:

Tekin, konferansın Mavi ve Yeşil Bölge oturumlarında iklim değişikliğiyle mücadele, çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma konularında görüşlerini paylaşıyor. Belediye deneyimine dayanan çözüm önerileri ve yerel uygulamaların ulusal ve küresel politikalarla uyumlu hale getirilmesi, Başkan Tekin'in öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Kadın liderliği ve temsil vurgusu:

Başkan Tekin, konferanstaki değerlendirmelerinde kadınların karar alma süreçlerindeki etkin katılımının altını çizdi. Tekin, "Küresel iklim gündeminde Türkiye’nin sesi, kadınların liderliği ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31’deyiz!" sözleriyle, memleketinin tecrübesini ve çözüm odaklı vizyonunu uluslararası alanda duyurmayı amaçladığını belirtti.

Antalya'daki konferans, dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerle bilgi alışverişi ve ortak politika geliştirme imkânı sunarken, yerel yönetimlerin uygulama örneklerinin paylaşılması da etkinliğin önemli boyutlarından biri oldu. Tekin'in katılımı, Pazaryeri'nin sürdürülebilirlik ve toplumsal katılım alanlarındaki duruşunu uluslararası düzeyde görünür kıldı.

BAŞKAN TEKİN’DEN ANTALYA’DA ULUSLARARASI TEMSİL: COP31’DE KADIN LİDERLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR...

BAŞKAN TEKİN’DEN ANTALYA’DA ULUSLARARASI TEMSİL: COP31’DE KADIN LİDERLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK VURGUSU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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