Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8503 +0,18%
Bist 11.844,57 +1,53%
Altın Gram 6.414,47 -0,76%
EUR/USD 1,1093 +0,02%
Brent Petrol 93,25 +0,53%
--°

Adıyaman'da 112 merkezinin otoparkı güneş enerjisiyle yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'nin otoparkına kurulan 1.020 panelli güneş enerjisi santrali yılda 900 bin kWh üreterek yaklaşık 6 milyon lira tasarruf hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da 112 merkezinin otoparkı güneş enerjisiyle yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor

Adıyaman'da 112 merkezinin otoparkı güneş enerjisiyle yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle yıllık enerji maliyetlerinde önemli bir azalma hedefliyor. Otopark alanına kurulan santral, hem kurumun elektrik ihtiyacını karşılamayı hem de fazla üretimi yakın tesislerin tüketiminden mahsuplaştırmayı amaçlıyor.

projenin teknik detayları:

Projede toplam 5 bin metrekarelik alana 1.020 adet, her biri 600 watt kapasiteli güneş paneli yerleştirildi. Kurulması planlanan santralden yılda yaklaşık 900 bin kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Üretilen elektrikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tüm enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor; üretim fazlası ise Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı’nın tüketiminden mahsuplaştırılacak.

Yatırımın ekonomik katkısı olarak yıllık yaklaşık 6 milyon lira tasarruf öngörülüyor. Projenin geri dönüş süresinin yaklaşık 4,5–5 yıl içinde olması bekleniyor, bu da kamu kaynaklarının verimli kullanımına doğrudan bir örnek teşkil ediyor.

kamu hizmeti, otopark düzeni ve erişilebilirlik:

GES yalnızca enerji üretimi sağlamıyor; panellerin altında 160 araçlık kapalı otopark oluşturuldu. Bu otoparkta 8 engelli araç park yeri ve 1 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Oluşan korunaklı alan, vatandaşların ve kurum personelinin araçlarını yazın aşırı sıcaktan, kışın ise yağmur, dolu ve diğer olumsuz hava koşullarından koruyacak.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, projenin öncelikli hedefinin kurumun enerji ihtiyacını karşılamak ve otoparkı düzenlemek olduğunu belirtti. Körede, 'Yaklaşık bin 20 panel kurarak binamızın tüm enerji ihtiyacını tamamıyla ücretsiz bir şekilde karşılayacağız. Hatta fazla olan elektriğimizi de Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı’nın enerji tüketiminden mahsuplaştırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Projeyle sağlanacak tasarruf ve altyapı düzenlemeleri, yerel hizmetin sürdürülebilirliğini güçlendirirken kamu bütçesine de doğrudan katkı sağlayacak bir model sunuyor. Hem enerji üretimi hem de kullanıcı konforu açısından planlanan bu uygulama, benzer kamu yatırımları için örnek teşkil edebilecek nitelikte.

ADIYAMAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ GES PROJESİYLE YILLIK YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRALIK...

ADIYAMAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ GES PROJESİYLE YILLIK YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRALIK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği
images

Karaman’da jandarmadan İhsaniye köyü ilkokuluna kışlık kıyafet desteği
images

Düzce TSO'dan 12 kasım depremi anma ve uyarı mesajı
images

Yeni dünyada Türkiye düzen kurucu aktör olmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Londra'da buğday tanesi projesi engelleri ve vizeleri tartışmaya açtı

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü

Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi