Adıyaman'da 112 merkezinin otoparkı güneş enerjisiyle yılda 6 milyon lira tasarruf hedefliyor

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle yıllık enerji maliyetlerinde önemli bir azalma hedefliyor. Otopark alanına kurulan santral, hem kurumun elektrik ihtiyacını karşılamayı hem de fazla üretimi yakın tesislerin tüketiminden mahsuplaştırmayı amaçlıyor.

projenin teknik detayları:

Projede toplam 5 bin metrekarelik alana 1.020 adet, her biri 600 watt kapasiteli güneş paneli yerleştirildi. Kurulması planlanan santralden yılda yaklaşık 900 bin kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Üretilen elektrikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tüm enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor; üretim fazlası ise Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı’nın tüketiminden mahsuplaştırılacak.

Yatırımın ekonomik katkısı olarak yıllık yaklaşık 6 milyon lira tasarruf öngörülüyor. Projenin geri dönüş süresinin yaklaşık 4,5–5 yıl içinde olması bekleniyor, bu da kamu kaynaklarının verimli kullanımına doğrudan bir örnek teşkil ediyor.

kamu hizmeti, otopark düzeni ve erişilebilirlik:

GES yalnızca enerji üretimi sağlamıyor; panellerin altında 160 araçlık kapalı otopark oluşturuldu. Bu otoparkta 8 engelli araç park yeri ve 1 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Oluşan korunaklı alan, vatandaşların ve kurum personelinin araçlarını yazın aşırı sıcaktan, kışın ise yağmur, dolu ve diğer olumsuz hava koşullarından koruyacak.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, projenin öncelikli hedefinin kurumun enerji ihtiyacını karşılamak ve otoparkı düzenlemek olduğunu belirtti. Körede, 'Yaklaşık bin 20 panel kurarak binamızın tüm enerji ihtiyacını tamamıyla ücretsiz bir şekilde karşılayacağız. Hatta fazla olan elektriğimizi de Adıyaman Valiliği Hükümet Konağı’nın enerji tüketiminden mahsuplaştırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Projeyle sağlanacak tasarruf ve altyapı düzenlemeleri, yerel hizmetin sürdürülebilirliğini güçlendirirken kamu bütçesine de doğrudan katkı sağlayacak bir model sunuyor. Hem enerji üretimi hem de kullanıcı konforu açısından planlanan bu uygulama, benzer kamu yatırımları için örnek teşkil edebilecek nitelikte.

ADIYAMAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ GES PROJESİYLE YILLIK YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRALIK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.