50 yıldır saçma avcılığını sürdüren 70 yaşındaki balıkçı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Metin Kul, yarım asırlık bir geleneği yaşatıyor. 70 yaşındaki Kul, yılın 12 ayı sabah erken ve akşam saatlerinde suya girerek geleneksel saçma avcılığı yapıyor. Bu yöntem onun için hem spor hem de yaşam biçimi halini aldı.

Yarım asırlık tutku:

Balık tutmaya küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Kul, 1980'li yıllardan bu yana büyüklerinden öğrendiği tekniği sürdürüyor. Hava ve mevsim fark etmeksizin fırsat buldukça suya girdiğini belirtiyor; her seferinde ortalama 3-4 saat boyunca saçma ağıyla avlanıyor. Kul, bu etkinliği hem fiziksel egzersiz hem de stres atma yöntemi olarak tanımlıyor.

Uygulama ve paylaşım:

Metot gereği saçma ağıyla kıyıya yakın sularda yapılan avda genellikle kefal, levrek ve somon türleri yakalanıyor; yaz aylarında ise barbun başta olmak üzere farklı türler de görülebiliyor. Kul, bu faaliyeti maddi kazanç amacıyla değil, geleneği yaşatmak ve hobisini sürdürmek için yaptığını vurguluyor ve tuttuğu fazla balıkları komşularıyla paylaşıyor.

Uzun yıllardır aynı sahada avlanmanın getirdiği alışkanlık ve bağlılık nedeniyle Kul, saçma atmadığında eksiklik hissettiğini söylüyor. Bu rutinin kendisi için artık bir zevk ve ihtiyaç olduğunu ifade eden balıkçı, geleneği aktarmaya devam etmekte kararlı.

70 yaşındaki Metin Kul, 50 yıldır saçma avcılığı geleneğini yaşatıyor