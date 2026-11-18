Çanakkale'de tarımsal kuraklık yönetimi gözden geçirildi

Çanakkale'de 2026 Yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlığında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve 2027 yılı tarımsal kuraklık yönetimine yönelik çalışmalar gündeme alındı.

Toplantının odağı ve ele alınan veriler:

Toplantıda, Çanakkale Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2023-2027) çerçevesinde 2026 yılı uygulamaları değerlendirildi. Sunumlarda ildeki tarımsal kuraklık riskleri, baraj ve göletlerin doluluk oranları, yıllık tarımsal sulama ile içme suyu tüketim miktarları, 2025-2026 meteorolojik verileri ve 2027 yılına ilişkin tahmini meteorolojik öngörüler ile uzun yıllar verileri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda sunum yapan kurumlar arasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 252. Şube Müdürlüğü, Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi yer aldı; sunumların ardından kurul üyelerinin görüşleri alındı.

Alınan karar ve takip takvimi:

Kurul, baraj ve gölet doluluklarının özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki yağışlara bağlı olarak şekillendiğini vurguladı. Bu çerçevede tarımsal sulamaya ilişkin nihai kararların, kış dönemi doluluk oranları esas alınarak Mart 2027'de yapılacak toplantıda değerlendirilmesine karar verildi.

Toplantıda değerlendirilen veriler ve kurumlar arası iş birliği, 2027 yılı için uygulanacak tedbirlerin zamanında ve yerinde alınabilmesi açısından temel oluşturuyor. Karar süreci, baraj ve gölet dolulukları ile meteorolojik gelişmelere göre izlenmeye devam edecek.

ÇANAKKALE'DE 2026 YILI TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI