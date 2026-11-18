Altınözü'de çadır yangını kontrol altına alındı

Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde çıkan çadır yangını, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki meskenlere sirayet etmeden söndürüldü ve yangın sonrası bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede güvenlik ve değerlendirme:

Hızlı müdahale sayesinde yangının çevreye yayılması engellendi; yerel ekipler yangının kontrol altına alınmasının ardından alanda önlemlerini sürdürdü.

ALTINÖZÜ İLÇESİNDE ÇIKAN ÇADIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.