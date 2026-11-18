Altınözü'de çadır yangını kontrol altına alındı
Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde çıkan çadır yangını, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Müdahale ve soğutma çalışmaları:
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki meskenlere sirayet etmeden söndürüldü ve yangın sonrası bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Bölgede güvenlik ve değerlendirme:
Hızlı müdahale sayesinde yangının çevreye yayılması engellendi; yerel ekipler yangının kontrol altına alınmasının ardından alanda önlemlerini sürdürdü.
ALTINÖZÜ İLÇESİNDE ÇIKAN ÇADIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.
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