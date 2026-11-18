meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

rüzgâr ve sıcaklık:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

buzlanma ve don uyarısı:

Yetkililer özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE GENELİNDE HAVANIN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEĞİNİ, ARALIKLI YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞINI BİLDİRDİ. YÜKSEK KESİMLERDE İSE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR.