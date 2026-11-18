Olayın gelişimi:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri tarafından evde dumandan etkilenen 8 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.