Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğüne ait bekleme alanında meydana geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bekleme noktasına gelen bir kadın, nefes alamadığını elleriyle işaret ederek polislerden yardım istedi. Durumu fark eden ekipten polis memuru Mehmet Paksoy hızlı müdahalede bulundu.

Müdahale anı ve görüntüler:

O anlar, Emniyet Müdürlüğü KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, boğazına bir cisim kaçan kadının polis memurlarına yönelmesi ve Mehmet Paksoy tarafından yapılan Heimlich manevrası ile boğazdaki cismin çıkarılması yer alıyor. Müdahale sonrası vatandaşın nefes alışının normale döndüğü görüldü.

Polisin açıklaması:

Mehmet Paksoy yaptığı açıklamada, "Burada Gedavet bölgesi bekleme noktasında çalıştığımız sırada bir hanımefendinin nefessiz kalıp yardım istediğini fark ettik. Bunun üzerine yardım isteyen vatandaşımıza heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan cismi çıkartmaya çalıştık. Manevrayla çıkarttık çok şükür. Vatandaşımızın oturmasını ve dinlenmesini sağladık. Daha sonrasında noktamızdan teşekkür ederek ayrıldı. Boğazına sıkışan cisim ise fındık olduğunu söyledi. Biz bu manevraların eğitimini İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alıyoruz. Gerektiği zaman vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.

Olayda müdahale eden ekip, vatandaşın durumunu kontrol edip dinlenmesini sağladıktan sonra noktasına dönmüştür. KGYS kayıtları müdahalenin tüm aşamalarını belgelemektedir.

KONYA'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU, NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKEN VATANDAŞI HEİMLİCH MANEVRASI İLE MÜDAHALE EDEREK KURTARDI.