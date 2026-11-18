operasyon ve ele geçirilen ürünler:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araç ve işletmede arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, bin 950 kaçak güneş gözlüğü ile bin 360 kaçak saat olmak üzere toplam 3 bin 310 ürün ele geçirildi. Ürünlerin lüks markalara ait gümrük kaçağı olduğu değerlendirildi.

soruşturma süreci:

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 1.950 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE 1.360 SAAT ELE GEÇİRİLDİ.