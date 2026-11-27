etkinlikte neler oldu:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes projesi kapsamında Gümüşova ilçesinin Yongalık köyünde anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, 65 şehit anısına tam 65 fidan toprakla buluşturuldu.

katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe emniyet personeli, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, fidanları birlikte dikerek hem şehitlerin anısını yaşatmayı hem de öğrencilerde çevre ve doğa bilincini artırmayı hedefledi. İşlem sırasında dikilen fidanların korunmasına yönelik basit bakım önerileri ve gelecek dönemde yapılacak takip çalışmalarına dair bilgilendirme yapıldı.

amaç ve mesaj:

Projeyle amaçlanan, milli ve manevi değerlerle çevre bilincini birleştirmek ve aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak olarak açıklandı. Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden katılımla anma ile çevreye katkıyı aynı çatı altında topladı; katılımcılar bu adımın sembolik ve kalıcı bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER BİR FİDAN, GELECEĞİMİZ İÇİN BİN NEFES” PROJESİ KAPSAMINDA GÜMÜŞOVA İLÇESİNE BAĞLI YONGALIK KÖYÜNDE 65 ŞEHİDİN ANISINA 65 FİDAN DİKİLDİ.