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67 yılını iğne iplikle örmüş usta Zencirci'nin vefasıyla onurlandırıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 67 yıldır terzi olan 79 yaşındaki İsmail Gülcan, Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin verdiği özel hediye ile onurlandırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

67 yılını iğne iplikle örmüş usta Zencirci'nin vefasıyla onurlandırıldı

Germencik'te ustalığa vefa

Aydın'ın Germencik ilçesinde yarım asrı aşan meslek yaşamıyla tanınan İsmail Gülcan, 79'uncu yaş gününde ilçenin dikkat çeken bir jestiyle karşılaştı. 67 yıl boyunca iğne ve iplikle çalışarak esnaf kültürünün yaşayan isimlerinden biri olan Gülcan'ı, Belediye Başkanı Burak Zencirci unutmadı ve ustayı yeni yaşında ziyaret etti.

Jestin içeriği:

Ziyarette Başkan Zencirci, İsmail ustaya mesleğini simgeleyen özel bir hediye paketi takdim etti. Paketin içinde Türk bayrağı ile altın sarısı renginde terzi makası yer aldı. Makas, Gülcan'ın 67 yıllık emek ve ustalığını simgeleyen bir hatıra olarak öne çıktı.

Ustalığın ve esnaf kültürünün önemi:

Geçmiş yıllarda yılın ahisi seçilme gibi ayrıcalıklarla da anılan İsmail Gülcan'ın doğum gününde hatırlanması, Germencik'te ustalığa ve esnaf dayanışmasına verilen değeri gözler önüne serdi. Başkan Zencirci, takdim sırasında usta terziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek saygılarını iletti.

Bu tür jestler, yerel hafızanın korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılan zanaatlerin öneminin vurgulanması açısından anlam taşıyor. İsmail ustanın mesleğine adadığı uzun yıllar ve ilçede edindiği saygın konum, Germencik'te esnaf kültürüne gösterilen vefanın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE 67 YILDIR TERZİLİK YAPAN, GEÇMİŞ YILLARDA YILIN AHİSİ SEÇİLEN 79...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE 67 YILDIR TERZİLİK YAPAN, GEÇMİŞ YILLARDA YILIN AHİSİ SEÇİLEN 79 YAŞINDAKİ İSMAİL GÜLCAN’I DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMAYAN BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, USTA TERZİYE TÜRK BAYRAĞI VE TERZİ MAKASININ BULUNDUĞU ÖZEL HEDİYE PAKETİ TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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