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Uluköy'de içme suyu hattı 14 kilometreyle yenilenerek asbestten arındırıldı

Amasya İl Özel İdaresi, Taşova'ya bağlı Uluköy'de 14 kilometrelik asbestli içme suyu hattını modern borularla yenileyerek su hizmetlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uluköy'de içme suyu hattı 14 kilometreyle yenilenerek asbestten arındırıldı

çalışmanın kapsamı:

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de mevcut içme suyu altyapısı baştan sona yenilendi. Proje kapsamında toplam 14 kilometrelik asbestli içme suyu isale hattı, modern boru sistemleriyle değiştirildi ve halkın kullanımına sunuldu.

altyapının yenilenmesinin etkileri:

Yenileme çalışmalarıyla birlikte köyün su iletim altyapısının dayanıklılığı ve hizmet kalitesi artırılmayı hedefliyor. Değiştirilen hat sayesinde suyun ulaştırılmasında istikrarın sağlanması ve altyapı kaynaklı sorunların azaltılması bekleniyor. Yenileme, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

yöneticilerin yaklaşımı ve gelecek hedefi:

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yürütülen çalışmalarda vatandaş ihtiyaçlarının öncelikli tutulduğunu ve köylerin mevcut altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmenin amaçlandığını belirtti. Yetkililer, yapılan yatırımla gelecek yıllara daha güçlü bir altyapı bırakmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Uygulanan yenileme çalışması, bölge halkına daha güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunma yönünde atılmış somut bir adım olarak öne çıkıyor.

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 14 KİLOMETRELİK ASBESTLİ İÇME SUYU İSALE HATTI MODERN BORULARLA...

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN 14 KİLOMETRELİK ASBESTLİ İÇME SUYU İSALE HATTI MODERN BORULARLA DEĞİŞTİRİLEREK HALKIN HİZMETİNE SUNULDU. YENİLENEN HAT SAYESİNDE İÇME SUYU HİZMETLERİNİN DAHA KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HÂLE GETİRİLMESİ SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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