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Gelecek için verilen söz: cumhuriyeti korumak hepimizin görevi

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim mesajında cumhuriyetin gelecek nesillere özgürlük, hukuk ve eğitimle taşınmasının önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gelecek için verilen söz: cumhuriyeti korumak hepimizin görevi

Eso başkanı'nın 29 Ekim mesajı:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda cumhuriyetin genç kuşaklara verdiğimiz bir söz olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin anlamı:

Kesikbaş, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür" ifadelerini kullandı. Atatürk’ün karanlığın içinden yükselttiği umudu korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Sanayi ve gelecek için hedefler:

Mesajında laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayanan cumhuriyete sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Kesikbaş, bilime, eğitime ve insan kaynağına yatırım yaparak bu değerleri geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Teknoloji geliştiren, tasarlayan ve dünyayla yarışan bir sanayi için çalışacaklarını vurguladı.

Kesikbaş, çocuklarımızın yarın geriye baktıklarında bugünkü çabaları görmelerini arzu ettiklerini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün kahramanlarımızı minnetle anıyorum diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, &quot;CUMHURİYET, EVLATLARIMIZIN KENDİ...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, "CUMHURİYET, EVLATLARIMIZIN KENDİ ÜLKELERİNDE ÖZGÜRCE YAŞAYACAĞINA, EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALACAĞINA VE GELECEĞE GÜVENLE BAKACAĞINA DAİR SÖZÜMÜZDÜR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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